«الحبتور للأبحاث»: قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم «تاريخي» وتوقيته سليم

استعرض الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، تفاصيل القرار الذي أعلنته الحكومة المصرية اليوم بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ20 قرشا، موضحًا أن القرار تاريخي ويأتي في توقيت سليم، ويؤكد أن الإدارة المصرية تراعي الصالح العالم.

«شادي»: قرار تحريك أسعار الخبز يتماشى مع الصالح العام

وشدد «شادي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن الصالح العام والأمن القومي يتطلبان مثل هذه القرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم درسته عشرات الحكومات السابقة ولم تقم واحدة منها على تنفيذه.

وأشار إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على مصر وكل الخبراء الاقتصاديين المصريين يرون أن نظام الدعم غير رشيد، ومع ذلك لم يقدم أحد على اتخاذ هذا القرار، منوهًا بأن ما نشهده الآن من تحلريك سعر رغيف الخبز المدعم وأمور أخرى كان لابد أن تحدث منذ سنوات عديدة؛ لأن كل جيل يأخذ من نصيب الجيل القادم.