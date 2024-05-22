رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22-5-2024.. البلدي بـ 125 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
10:45 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
البيض

البيض

أعلنت شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 22-5-2024 بالأسواق، مسجلة 114 جنيها في المزرعة للبيض الأبيض، على أن تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار البيض تراجعا نسبيا في الأسواق.

أسعار البيض الأحمر

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الأربعاء، 121 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 125 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 87 جنيها، وتصل للمستهلك بـ95 إلى 100 جنيه، فيما سجلت الفراخ الحمراء 97 جنيها في المزرعة، والكيلو بـ105 جنيهات للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.

 

اقرأ المزيد:

«شعبة الدواجن»: تراجع أسعار البيض والفراخ في الأسواق

أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 10-5-2024

أسعار البيض اليوم الأربعاء.. كرتونة الأبيض بـ145.89 جنيه

تراجع أسعار البيض اليوم في بورصات الدواجن اليوم الأربعاء 8-5-2024

أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7-5-2024
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.