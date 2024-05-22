سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22-5-2024.. البلدي بـ 125 جنيها

أعلنت شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 22-5-2024 بالأسواق، مسجلة 114 جنيها في المزرعة للبيض الأبيض، على أن تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار البيض تراجعا نسبيا في الأسواق.

أسعار البيض الأحمر

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الأربعاء، 121 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 125 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 87 جنيها، وتصل للمستهلك بـ95 إلى 100 جنيه، فيما سجلت الفراخ الحمراء 97 جنيها في المزرعة، والكيلو بـ105 جنيهات للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.