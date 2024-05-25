سعر كرتونة البيض اليوم السبت 25-5-2024 في بورصة الدواجن

أعلنت شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، استقرار سعر كرتونة البيض اليوم السبت 25-5-2024 بالأسواق، مسجلة 114 جنيها في المزرعة للبيض الأبيض، على أن تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، وفق مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار.

أوضحت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار البيض استقرارا في الأسواق، بعدما شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار البيض الأحمر

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم السبت، إلى 121 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 125 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 91 جنيها، وتصل للمستهلك بأسعار من 95 إلى 100 جنيه، فيما سجلت الفراخ الحمراء 100 جنيه للكيلو في المزرعة، على أن يكون سعر الكيلو في محال بيع الدواجن من 105 وحتى 115 جنيها للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه 200 جنيه.