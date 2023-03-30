«توصل بالسلامة».. تجنب تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية

تنتشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بأنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، ولتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك أثناء قيادتك للسيارة على الطريق لابد من اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الإدارة العامة للمرور، من أجل قيادة آمنة ولضمان سلامتك.

سلسة «توصل بالسلامة»

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها في أثناء قيادة السيارة، تفاديًا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

مخالفة تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية

ومن بين تلك النصائح التي يجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تجنب تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية، حتى لا تتعرض لغرامة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، أما عقوبة جلوس الابن أقل من 7 أعوام في المقعد الأمامي، فهي تعد مخالفة تتراوح غرامتها بين 20 و50 جنيهًا، ويجوز التصالح عليها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفي سياق متصل، يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات، تكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact، وفي الشريط العلوي بالموقع، تقوم بالضغط على أيقونة: «دليل الخدمات».

وفي الخطوة التالية، وبعد الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ومن بين البيانات «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.