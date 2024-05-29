«التموين»: طرح لحوم حمراء بمنافذ الوزارة بسعر يبدأ من 285 جنيها للكيلو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأرقام لا تكذب بالنسبة إلى الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن قيمته تضاعفت في الموازنة الجديدة، وعلينا كمجتمع أن نتشارك ونتكاتف جميعا لاستمرار منظومة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وزيادة كفاءتها، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»: «مع وضوح الأمور أمام الجميع، وهذه القرارات لم يتم اتخاذها، إلا لاستمرار قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة لتقديم الدعم لمستحقيه، وأسعار الخبز السياحي لن تتأثر بهذه القرارات، ونراقب باستمرار الأسواق، خاصة عند إرسال شكاوى من المواطنين التي نسارع في التحقيق بها».

وأكد: «نستعد لعيد الأضحى المبارك، عبر طرح اللحوم الحمراء السودانية للمواطنين، بمنافذ البيع التابعة للوزارة بسعر موحد 285 جنيها للكيلو و«البلدي» بـ360 جنيها، ولدينا 20 ألف رأس، نستهدف ضخ أكبر كمية من اللحوم بالتعاون مع «تحيا مصر»، والجمعيات الكبيرة، لزيادة المعروض في السوق قبل دخول العيد، وكل المنافذ ستعمل خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد».

وأشار إلى اتفاق أمس، بالفعل مع الاتحاد العام للدواجن، لضخ كميات كبيرة من الدواجن في السوق، ليصل سعر الكيلو الحي المذبوح المطروح في الأسواق إلى 135 جنيهاً، و120 جنيها لأوراك الدجاج.