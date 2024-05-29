احذر هذا الأمر عند وضع اللحوم المجمدة في الميكروويف.. يسبب أمراضا خطيرة

يعتمد الكثيرون على الميكروويف باعتباره جهازًا لا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض حيال التعامل معه، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على الأطعمة، خاصة إذ كانت لحومًا مجمدة، وجب الانتباه إلى ذلك الأمر قبل وضعها في الميكروويف ويمكن إيضاحه في التقرير التالي..

احذر هذا الأمر مع اللحوم في الميكروويف

تلجأ السيدات عادة إلى الميكروويف باعتباره خيارًا سريعًا، يعمل على إذابة اللحوم المجودة في ثوانٍ معدودة، إلا أنه وجب الانتباه من خطورة ذلك الأمر، لأنه من الممكن أن يترك آثارًا سلبية على جسم الإنسان وفقًا لموقع «onegoodthing».

حالة وحيدة تجعل اللحوم المجمدة داخل الميكروويف، عبر وضعها داخل كيس بلاستيكي، أو في الأطباق الورقية شائعة الاستخدام، الأمر الذي يساهم في إدخال اللحوم في مرحلة الطهي مباشرة، لتنضج الحواف فقط وذلك نتيجة عدم تكافؤ توزيع الحرارة، الأمر الذي يتسبب في نمو البكتيريا الخطيرة، لذا يفضل في تلك الحالة التأكد أولًا من إزالة اللحوم من أي أكياس بلاستيكية أو أطباق ورقية.

اللحوم المجمدة

توصلت العديد من الدراسات الطبية، أنه من الأفضل عدم وضع اللحوم والأكلات المجمدة داخل الميكروويف، وذلك راجع إلى عدم وصول الحرارة إلى الأجزاء الداخلية للحوم وكذلك الأكلات المجمدة بشكل متساوٍ، الأمر الذي يعطي فرصة للبكتيريا للانتشار بشكل أكبر، لذا ينصح في تلك الحالة بالعمل على ذوبان الثلج أولًا ومن ثم إدخالها إلى الميكروويف.

ومن جانبه، أشار الدكتور شادي عبدالعال، استشاري التغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الكثير يلجأ إلى الميكروويف كوسيلة هامة لتسخين الأطعمة، إلى أنه وجب الانتباه من وضع اللحوم بها، وذلك راجع إلى أن الموجات الخاصة تغير بنية الدهون فيها، وحدوث أكسدة للكوليسترول، والتي ينتج عنها أمراض خطيرة مثل أمراض القلب وانسداد الشرايين.