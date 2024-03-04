حيلة سحرية لتنظيف الميكروويف في دقيقتين.. مكونات بسيطة هترجعه جديد

تنظيف الميكروويف من المهام المنزلية التي تؤرق ربات البيوت، خاصةً حال تراكم الأوساخ والدهون داخله، ما يؤدي إلى بطء تشغيله وينعكس بالسلب على كفاءته، إذ يعد من أهم الأجهزة الكهربائية التي تعتمد عليها في تسخين الطعام في وقت سريع وتكون بنفس الجودة والطعم.

وإليك وصفة سحرية لتنظيف الميكروويف بسهولة دون أي تعب أو مشقة، في دقيقة واحدة، بحسب موقع «architectural digest».

إذ توجد مكونات طبيعية تساعد على تنظيف الميكروويف، ومتواجدة في كل منزل باستمرار، ونوضح طريقة سهلة لتنظيف الميكروويف دون تكلفة مادية بمكونات منزلية، منها الخل والليمون.

وصفة لتنظيف الميكروويف

حال كنت لا تمتلك وقت لتنظيف الميكروويف أو تعاني من أي مشكلة خلال استخدام المنظفات التي تحتوي على كيماويات أو تعاني من حساسية الجلد، تعد وصفة الخل والليمون الحل الأنسب لك، كما أنها لا تستغرق وقت أو مجهود ونتائجها فورية، وغير مكلفة.

- كمية قليلة من عصير الليمون.

- ليمونة مقطوعة لنصفين.

- نصف كوب من الخل.

- إسفنجة للتنظيف.

- قطعة قماش نظيفة.

طريقة لتنظيف الميكروويف بسهولة

- الخطوة الأولى، ملء طبق بالماء حتى منتصفه، وبعدها إضافة كمية الخل والليمون، تقليبهم جيدًا.

- الخطوة الثانية، شغيل الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين، بعد وضع الطبق الموضوع به الخليط داخله.

- وبعد ملاحظة الجوانب والسطح معبأ بالأبخرة، يتم إخراج الطبق وفصل الكهرباء عن الميكروويف، والانتظار بضع ثواني حتى تهدأ السخونة.

- استخدام الإسفنجة لمسح الميكروويف من الداخل للتخلص من الدهون والأوساخ، لتسهل عليك عملية تنظيف الدهون وبقايا الأطعمة.

- في الخطوة الأخيرة بعد التنظيف من الداخل، يمسح الميكروويف بالقماش مرة أخ،يرة بخليط الخل والليمون، من الداخل والخارج، مع تركه مفتوحا حتى يجف.

تعمل تلك الوصفة على تنظيف الميكروويف بصورة سهلة وسريعة، والتخلص من الدهون والأوساخ وبقايا الأطعمة الموجودة في الميكروويف، ونظافته بشكل دائم، حتى أن مكوناتها موجودة في كل منزل وغير مكلفة لربات البيوت، ولا تؤثر عليه بأي خدوس أو تجريج سواء من الداخل أو من الخارج، ولا تحدث به أي ضرر في كفائته لأنها مواد طبيعية.