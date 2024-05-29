142.7 مليار جنيه للمعاشات.. أبرز مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية في «2024-2025»

كشف تقرير حكومي، عن أبرز بنود مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024-2025، موضحاً أن الدولة تقدم دعما للكهرباء بقيمة 2 مليار جنيه عام 2023-2024 يرتفع إلى 2.5 مليار جنيه عام 2024-2025.

أبرز بنود مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

- تقدم الدولة دعما للكهرباء بقيمة 2 مليار جنيه عام 2023-2024 وبقيمة 2.5 مليار جنيه عام 2024-2025

- تبلغ تكلفة دعم شركات المياه مليار جنيه عام 2023-2024 ونحو 1 مليار جنيه عام 2024-2025

- تحرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين، وتقدم دعما لنقل الركاب بوسائل النقل المختلفة بقيمة 8.4 مليار جنيه عام 2023-2024 وبقيمة 8.9 مليار جنيه عام 2024-2025.

- ترتفع مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال من 1.1 مليار جنيه عام 2023-2024 إلى 5 مليارات جنيه عام 2024-2025 وسترتفع مخصصات دعم التأمين الصحي من 2.5 مليار جنيه عام 2023-2024 إلى 3.3 مليار جنيه عام 2024-2025، ومخصصات دعم علاج المواطنين من 8.7 مليار جنيه عام 2023-2024 إلى 10 مليارات جنيه عام 2024-2025.

- تحرص الدولة على توفير المسكن المناسب لجميع فئات المواطنين وسترتفع مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي من 10.2 مليار جنيه عام 2023-2024، إلى 11.9 مليار جنيه عام 2024-2025.

- ترتفع مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من 3 مليارات جنيه عام 2023-2024، إلى 3.5 مليار جنيه عام 2024-2025.

- ترتفع مخصصات معاش تكافل وكرامة من 37 مليار جنيه عام 2023-2024، إلى 40 مليار جنيه عام 2024-2025، ويصل عدد الأسر المستفيدة منه إلى 5.2 مليون أسرة.

- ترتفع مخصصات المعاشات من 134.7 مليار جنيه عام 2023-2024، إلى 142.7 مليار جنيه عام 2024-2025.

- يرتفع دعم المواد البترولية إلى 125.4 مليار جنيه عام 2023-2024، إلى 154.5 مليار حنيه عام 2024-2025، وتحرص الدولة على دعم أنابيب البوتاجاز ودعم المازوت للمخابز.

- لا يقتصر الدعم المقدم من الدولة على الأفراد فقط بل يجري تقديم دعم للأنشطة الاقتصادية لما يضمن توفير أكبر عدد من الوظائف للمواطنين ويتضح ذلك من خلال تقديم الدولة دعم للمزارعين لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعباء مقارمة الآفات وخفض أسعار التقاوي وبعض القروض الميسرة ويرتفع دعم المزارعين من 546 مليون جنيه عام 2023-2024، إلى 657 مليون جنيه في 2024-2025.

- تبلغ قيمة دعم الأنشطة الصناعية والزراعية نحو 14.5 مليار جنيه عام 2023-2024، و17.5 مليار جنيه عام 2024-2025

- ترتفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 532 مليار جنيه عام 2023-2024، إلى 635.9 مليون عام 2024-2025.

- تجدر الإشارة إلى أن أجور وتعويضات العاملين بالدولة سترتفع من 470 مليار جنيه عام 2023-2024، إلى 575 مليار جنيه عام 2024-2025 لمساندة موظفي الدولة.