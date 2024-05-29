وكيل تموين الفيوم: توريد أكثر من 145 ألف طن قمح للصوامع

كشف المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، ارتفاع ما تم توريده من محصول الذهب الأصفر للصوامع والشون بمختلف أرجاء المحافظة، ضمن موسم توريد القمح 2024، بعد مرور نحو شهر ونصف على بدء موسم التوريد، الذي يستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بحسب ما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ هناك إقبالا على توريد محصول القمح للصوامع، نحو 145 ألفًا و127 طنا، أي بزيادة بلغت أكثر من 35 ألفا و127 طنًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

الاقتراب من الكمية المستهدفة

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ إجمالي الكمية المستهدف توريدها من محصول القمح بمحافظة الفيوم، 230 ألف طن، أي إنّه يتبقى نحو 84 ألف طن فقط للوصول إلى الكمية المستهدف توريدها خلال موسم توريد القمح 2024.

موعد انتهاء موسم توريد القمح 2024

وبحسب بيان وزارة التموين، فإنّ موعد انتهاء موسم توريد القمح 15 أغسطس المقبل، على أن يتم إغلاق موسم القمح، حتى بداية موسم توريد القمح 2025 في أبريل المقبل.

سعر توريد القمح لموسم 2024

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر توريد القمح لموسم 2024 للأردب، والذي انقسم إلى 3 درجات، كالآتي:

2000 جنيه سعر أردب القمح 2024 عالي النقاوة.

1950 جنيها سعر أردب القمح 2024 متوسط النقاوة.

1900 جنيه سعر أردب القمح 2024 أقل درجة نقاوة.

انطلاق موسم حصاد القمح مبكرًا

يشار إلى أنّ موسم حصاد القمح 2024 بدأ مبكرًا هذا العام بفعل الأحوال الجوية، إذ بدأت أعمال الحصاد مطلع أبريل المنصرم، وما تزال مستمرة في مختلف أنحاء المحافظة حتى الآن.

وبحسب وكيل وزارة التموين، فإنّ الصوامع تشهد إقبالًا كبيرًا على التوريد من قبل المزارعين بشكل مباشر على الرغم من إنّ عملية التوريد اختياري وليست إجباري، إلا أنّ السعر العادل زاد الإقبال على التوريد لصالح صوامع الدولة.