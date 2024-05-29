عناوين «شوادر» وزارة التموين لبيع أضاحي العيد في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التموين طرح أضاحي العيد بأسعار أقل من الأسواق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 26 شادر بالمحافظات.

وحددت وزارة التموين عناوين شوادر البيع التابعة للوزارة في جميع المحافظات، حيث يستطيع المواطنون الراغبون شراء الأضاحي الحية من أي مكان.

عناوين شوادر وزارة التموين لبيع أضاحي العيد

وتنشر «الوطن»، عناوين هذه الشوارد الموزعة على مستوى الجمهورية؛ ولبيع الأضاحي واللحوم الحية على النحو التالي:

محافظة القاهرة

- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس (مدينة نصر).

- شادر الحي السابع سوق 8.

- شادر هارون الرشيد – مصر الجديدة.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر الطاهرة- أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق – شارع بورسعيد .

- شادر أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.

- شادر مخزن البساتين.

محافظة الجيزة

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

محافظة الإسكندرية

- شادر شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 56 شارع محرم بك.

محافظة الفيوم

هايبر بطل السلام شارع الشيخ حسن.

محافظة بني سويف

- شادر هايبر سلام صلاح سالم – شارع صلاح سالم ببني سويف.

محافظة المنيا

- شادر هايبر طه حسين – أرض سلطان المنيا.

محافظة أسيوط

- شادر الغنايم بشارع الخطبة.

محافظة سوهاج

- شادرهايبر المحافظة طريق أسيوط سوهاج الزراعي.

محافظة البحر الأحمر

- شادر جملة الغردقة - خلف الأمن المركزي.

محافظة قنا

شادر هايبر قنا - شارع قناة السويس الجديدة.

محافظة الأقصر

- رمسيس المميكن شارع حسن يوسف بالأقصر.

محافظة أسوان

- شادر الشريف – الجراج بجوار مزلقان الطوب.

محافظة القليوبية

- شادر دلتا قليوب بقليوب.

محافظة الشرقية

- شادر العاشر من رمضان.

محافظة البحيرة

- شادر دلتا مركز بدر.

محافظة شمال سيناء

- شادر المصالح بالعريش.

محافظة السويس

- شادر دلتا الأربعين بمركز الأربعين.

الكشف على الماشية قبل ذبحها

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التموين، في منشور صادر عنها، على وجود لجان من وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، متواجدة حاليا في دولتي السودان وجيبوتي؛ للكشف على الماشية الحية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، كما يتم إعادة الكشف عليها مرة أخرى عند وصولها، وكشفا ثالثا بعد عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.