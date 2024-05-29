ما مشروع «تحويشة في بنك» التابع لـ«القومي للمرأة»؟.. أكثر من 43 ألف مستفيد خلال عام

قال المجلس القومي للمرأة، إن مبادرة «تحويشة في بنك» التي تأتي تحت مظلة مشروع تحويشة، شهدت خلال عام 2023، توسعا في 20 محافظة، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 345.677 خدمة، وعدد المستفيدين وصل إلى 43.429.

أهداف المشروع

أوضح «القومي للمرأة» في بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى زيادة الوعي بالخدمات المصرفية، من خلال توفير الميسرات المالية، وتوظيف موظفي البنك في أكشاك المحاكاة، لتقديم التوعية للسيدات بشكل بسيط وواضح.

بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، يقدم المشروع خدمات توعية وتثقيف، في مجالات الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية، فضلا عن المنتجات الحرفية والوحدات التدريبية الإنتاجية.

تطبيق تحويشة التابع للقومي للمرأة

لفت «القومي للمرأة» إلى أن ذلك يتضمن أيضا مكتب شكاوى المرأة، استخراج بطاقات الرقم القومي، برامج الاستثمار في الفتيات والتدريب والتنمية.

وأوضح المجلس، أن تطبيق تحويشة يمثل فرصة لدمج المرأة المصرية في المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة، كما يعزز الثقافة المالية بين السيدات في الريف المصري، ويساهم في تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق الأجيال المقبلة.