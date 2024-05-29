خبير شؤون آسيوية: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين مرشحة لآفاق واسعة

قال الدكتور ضياء حلمي، خبير الشؤون الاَسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إنَّ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين بشكل عام، لم تشهد وضع أفضل من الحالي منذ 50 عاما، فحجم التبادل التجاري بين البلدين، اقترب من 16 مليار دولار بنهاية 2023، لدينا استثمارات صينية مباشرة في مصر، تقترب من 8 مليارات دولار وتزيد قليلاً.

وتابع «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه لدى مصر 140 شركة صينية بمشروعات قومية كبرى، من ضمنها السكك الحديدية والقطار السريع، وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكثير من المشروعات الأخرى.

وأكد أنَّ الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية، ليست مصطلحا، إنما توجه عام لمصر والصين، في وجود القيادات السياسية الواعية للبلدين، وهي ملموسة على أرض الواقع، بل مرشحة بعد الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى الصين، إلى آفاق واسعة كبيرة بين البلدين، لتكون مرحلة جديدة بينهما في التعاون على كل المسارات، برؤى مشتركة.

واستطرد: «نسعى لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة من الصين إلى مصانع مصر، ما يتيح خلق فرص عمل وتوطين صناعات جديدة، والميزان التجاري سيزداد، عندما تكون مصر بوابة لبكين في أفريقيا، عبر الاستفادة من علاقاتنا التجارية الجيدة مع القارة والاتفاقات مثل الكوميسا، فمصر لديها فرص حقيقية لتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع».