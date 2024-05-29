لاعب منتخب مصر يقدم مفاجأة لوالدته بعد عودته من الخارج (فيديو)

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مفاجأة قام بها محترف كرة قدم مصري، لوالدته أثناء تواجدها في عملها، حيث إنه لم يخبرها بموعد الرجوع من الخارج.

اللاعب المصري إياد العسقلاني، المحترف في نادي روستوف الروسي، عاد إلى مصر منذ أيام قليلة، وأول شيء قام به، هو زيارة والدته في مكان عملها، ووثقت كاميرا أحد الأشخاص الذي كان يسير خلفه، لحظة اللقاء الأول بين اللاعب ووالدته، التي احتضنته بلهفة، في مشهد تقشعر له الأبدان.

سرعان ما انتشر المقطع كالنار في الهشيم، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الرواد بما فعله المدافع المصري، وأعجب البعض بالمشاعر الجيدة التي قدمها لوالدته.

انتقال العسقلاني إلى روستوف الروسي

ويذكر أن اللاعب إياد العسقلاني صاحب الـ19 عاما، انتقل من نادي الإسماعيلي إلى روستوف الروسي في يناير الماضي، في صفقة بلغت 900 ألف دولار، بعد المشاركة في 9 مباريات فقط في الموسم الحالي بالدوري المصري، وساهم في تسجيل هدف وحيد وحصل على 3 بطاقات صفراء، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية 500 ألف يورو، بحسب موقع الإحصائيات ترانفسير ماركت.

أنباء انتقال العسقلاني للأهلي

وشارك إياد العسقلاني في 6 مباريات فقط مع منتخب مصر تحت 20 عاما، ولم يشارك مع المنتخب الأوليمبي، وخلال الفترة الماضية ارتبط اسمه بالنادي الأهلي المصري.