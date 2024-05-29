مصر للطيران تسير 5 رحلات خاصة إلى ينبع لنقل «عمالة» في موسم الحج

أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، أنها ستسير 5 رحلات جوية لنقل 900 عاملا من حاملي تاشيرات العمالة الموسمية، التي تعمل خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة، المتعاقد عليها شركة ACS travel للسياحة.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران هذه الرحلات، في الفترة من 2 إلى 4 يونيه المقبل، على أن تكون رحلات العودة في الفترة من 23 إلى 25 يونيه 2024.

حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأثار

في السياق ذاته، أعلنت الشركة أن مصر للطيران ستسير غدا الخميس إلى الأراضي المقدسة، 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع، 4 رحلات من القاهرة إلى جدة، و9 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار، وحجاج قرعة المنوفية والدقهلية، وتضامن الدقهلية والجيزة، والترانزيت، وحجاج دولتي باماكو وكوناكري وحج الأفراد.