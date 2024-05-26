«مصر للطيران» توجه 6 نصائح للحجاح.. منها التواجد في المطار قبل الرحلة بـ4 ساعات

تبدأ شركة مصر للطيران الأربعاء المقبل تسيير جسرها الجوي لنقل الحجاج المصريين المسافرين لأداء مناسك الحج لهذا العام، وبسبب قرب انطلاق الرحلات أصدرت الشركة عدد من التعليمات الواجب على الحجاج المسافرين على متن رحلاتها الالتزام بها، موضحة أن تلك التعليمات تشمل:

تعليمات سفر الحجاج على متن رحلات مصر للطيران

- ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات.

- في رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة أو مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات على الأقل.

- تسمح مصر للطيران للمسافرين باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوجراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوجرامات، وسوف تحصل قيمة الوزن الزائد نقدا.

- تمنع الشركة نهائيا اصطحاب الحجاج للأجولة القماش والزكائب.

- تسمح الشركة بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

-ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.