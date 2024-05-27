احتساب العائد يوميا.. كل ما تريد معرفته عن حساب فايدة بلس من البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري الحكومي، أنواعا مختلفة من الحسابات التوفير والجاري، ومن بينهم الحساب الجاري «فايدة بلس» ويتم احتساب العائد يوميًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري على الموقع الرسمي، يكون الحد الأدنى لفتح حساب فايدة بلس 10 آلاف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 50 ألف جنيه.

تفاصيل حساب فايدة بلس من البنك الأهلي المصري

والعائد يكون يوميًا فيما يتم احتساب العائد على رصيد الحساب بتاريخ إقفال يوم العمل السابق بنسبة مخصومة من مؤشر CONIA.

ما هو مؤشر CONIA؟

وبالنسبة لمؤشر CONIA، يعد متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك، ويتم نشر تسعير مؤشر CONIA كل يوم عمل على موقع البنك المركزي المصري الرسمي.

ولفتح حساب فايدة بلس، يحتاج البنك الأهلي المصري من العميل نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وشهادة الميلاد للقاصر أقل من 16 عامًا.

ويقدم البنك الأهلي المصري على حساب فايدة بلس، دفتر شيكات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.