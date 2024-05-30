استمرار تراجع أسعار الذهب.. عيار 21 بكم الآن؟

واصلت أسعار الذهب تراجعها منذ بداية التعاملات الصباحية أمس الأربعاء وحتى آخر تحديث قبل ختام التعاملات، حيث انخفض عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر بمختلف محال الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 3554 جنيهاً للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، بعدما كان مسجلاً 3566 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3110 جنيهات للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، بعدما كان مسجلاً 3120 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث 2666 جنيهاً للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، بعدما كان مسجلاً 2674 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 24880 جنيهاً للشراء، «غير شامل الضريبة والمصنعية»، بعدما كان مسجلاً 24960 جنيهاً.