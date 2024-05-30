«زراعة عين شمس» تنظم حفلا لمناقشة مشاريع التخرج لطلابها

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس حفل مناقشة مشاريع التخرج لطلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ثناء النوبي أحمد عميد الكلية.

مشاريع التخرج بالبرامج الجديدة

جاء ذلك بإشراف الأستاذ الدكتورهشام محسن الحريرى وكيل الكلية الأسبق لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام مشاريع التخرج بالبرامج الجديدة ، والأستاذة الدكتورة نجلاء محمد عبيد أستاذ الوراثة ومدير البرامج الجديدة ،والأستاذ الدكتور أشرف بكرى عبد الرزاق، رئيس قسم الوراثة والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال للتكنولوجيا الحيوية (BIB)، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس مشرفى مشاريع التخرج من الكلية والمراكز البحثية المتخصصة وبنك الجينات وبحضور الهيئة المعاونة وممثلين عن إدارات الكلية.

كما جاءت الفعاليات بتنظيم وتنسيق الدكتورة سماح هاشم منسق مشاريع التخرج ، والدكتورة هبه نورالدين محمد منسق الأنشطة الطلابية ، والدكتورة نعمة قطب منسق وحدة ums بالكلية.

توفير فرص عمل للخريجين

وتضمنت الفعاليات عرض إنجازات مشروع التخرج وسط أجواء من البهجة والسعادة بحفل التخرج، وتقديم الطلاب الشكر لأعضاء هيئة التدريس، وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير،والإعلان عن التعاون وتوفير فرص العمل للخريجين، حيث أعلن المهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدرة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية عن توفير 10 فرص عمل لخريجي كلية الزراعة من الأقسام المتخصصة ذات الصلة بطبيعة عمل المصنع.