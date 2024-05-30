كارثة تهدد حياة 23 مليون أمريكي بسبب كوفيد طويل الأمد.. ما القصة؟

لم يكد العالم يتعافى من آثار كورونا التي استمرت لأكثر من عامين، حتى ظهرت مخاوف عالمية من ظهور تطورات جديدة للفيروس، حيث تم تسجيل إصابة 23 مليون أمريكي، بما يُعرف بـ«كوفيد طويل الأمد»، والذي أصبح يهدد حياة الملايين حول العالم، بدون وجود سبب محدد لظهوره أو اكتشاف طريق لعلاجه فماذا حدث؟

كوفيد طويل الأمد

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الملايين حول العالم يعانون من كوفيد 19 طويل الأمد، وهو ما يعني استمرار ظهور الأعراض والتأثيرات لفترات طويلة، أو ما يُعرف طبيًا بأنها «متلازمة ما بعد كوفيد»، موضحه أنه حتى الآن لازلنا لا نعرف الكثير عن هذه الحالة.

وأضافت أن أعراض كورونا طويل الأمد يمكن أن تستمر لمدة أسابيع أو أشهر وقد يصل إلى ، مؤكد أنه قد يصعب على الأطباء تشخيص هذا المرض، خاصة أن بعض الأشخاص الذي ثبتت إصابتهم بهذا الفيروس لم يبلغوا عن إصابتهم بالفيروس من البداية أو إجراء اختبار كوفيد 19.

الأعراض المصاحبة لكوفيد طويل الأمد

وحدد الباحثون عشرات من الأعراض الأكثر شيوعًا التي تميز مرض كوفيد الطويل الأمد، بناءً على تحليل ما يقرب من 10000 مشارك في جهود المعاهد الوطنية للصحة لدراسة الآثار الصحية طويلة المدى للفيروس.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي على الرغم من إصابة أكثر من 658 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالفيروس، قال الباحثون إن معظم الدراسات ركزت على تعريف مرض كوفيد الطويل الأمد بناءً على تكرار الأعراض الفردية ، وسط مخاوف من توسع رقعته وانتشاره.

ولا يزال نحو 23 مليون أمريكي يعانون من أعراض فيروس كورونا بعد ستة أشهر أو أكثر من الإصابة الأولية، ويمكن أن يساعد فهم الأعراض الأكثر شيوعًا في تشخيص الحالات وعلاجها بشكل أفضل.

وجد الباحثون 37 عرضًا تظهر في كثير من الأحيان لدى المشاركين المصابين بعد ستة أشهر أو أكثر بعد الإصابة، ثم قاموا بغربلة تلك القائمة وصولاً إلى عشرات الأعراض الأكثر تميزًا.

وتشمل هذه الأعراض

الشعور بالضيق بعد أداء أي مجهود المجهود

التعب

تشويش ذهني

الدوار

مشاكل بالجهاز الهضمي

زيادة خفقان القلب

التغيرات في الرغبة الجنسية

تغيرات في حاسة الرائحة أو التذوق

العطش

السعال المزمن

ألم في الصدر

حركات غير طبيعية.

من المرجح أن تحدث بعض الأعراض معًا، وأكدت الدراسة النتائج السابقة التي تفيد بأن فيروس كورونا الطويل يمكن أن يؤثر على أجهزة أعضاء متعددة في الجسم.

وأوضح الباحثون في JAMA أن المرضى الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد طويل الأمد ولديهم أعراض أكثر خطورة، هم من أصيبوا بالفيروس قبل انتشار متحور أوميكرون.