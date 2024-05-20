«عودة الأقنعة وتضاعف الحالات».. ناقوس الخطر يدق حول العالم بسبب المتحور الجديد

تدق الدول ناقوس الخطر بشأن موجة صيفية جديدة من فيروس كورونا، وحذر العلماء من احتمالية انتشارها في الدول كما حدث لفيروس كوفيد-19، بحسبما ذكرته صحيفة «فيرست بوست».

عودة ارتداء الأقنعة

وتنتشر الفئة الجديدة من متحور فيروس كورونا ويعرف بـ«FLiRT»، في العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرتها أمريكا من يوم 11 مايو بأنها السلالة الرئيسية لفيروس كورونا.

وفي سنغافورة أعلنت الحكومة مخاوف بشأن الفيروس الجديد، وحذر وزير الصحة أونج يي كونج من أن عدد الحالات الأسبوعية المقدر تضاعف تقريبًا كل أسبوع.

وطلبت السلطات من الشعب البدء في ارتداء الأقنعة مرة أخرى وحذرت المستشفيات العامة من الاستعداد لارتفاع كبير في الحالات.

ونقلت صحيفة «ستريتس تايمز» عن كونج قوله «نحن في بداية جزء من الموجة حيث ترتفع باطراد».

وأضاف أن «الموجة يجب أن تبلغ ذروتها في الأسبوعين أو الأربعة أسابيع المقبلة، مما يعني ما بين منتصف ونهاية يونيو».

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إن العدد التقديري لحالات كوفيد-19 في الأسبوع من 5 إلى 11 مايو ارتفع إلى 25900 حالة مقارنة بـ 13700 حالة في الأسبوع السابق.

الآن، نظرًا لأن المجموعة الجديدة من متغيرات «FLiRt» تمثل الآن أكثر من ثلثي حالات البلاد، فإننا ننظر بشكل أعمق في الأمر.

وقالت وزارة الصحة: «لحماية سعة أسرة المستشفى وكإجراء احترازي، طُلب من المستشفيات العامة تقليل حالات الجراحة الاختيارية غير العاجلة ونقل المرضى المناسبين إلى مرافق الرعاية مثل مرافق الرعاية الانتقالية أو في المنزل».

وأشار وزير الصحة إلى أن في حالة تزايد الإصابات يجب أن تكون المستشفيات على أتم الاستعداد.

المتحور الجديد ينتشر في جميع أنحاء العالم

وينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم حيث أبلغت الصين وتايلاند والهند وأستراليا والمملكة المتحدة عن حالات إصابة.

وأفادت شبكة «أي بي سي» الأمريكية بأن الفيروس «FLiRt» أصبح يشكل حاليًا 28.2% من الحالات، ويشير الخبراء إلى ارتفاع حالات المتغيرات فهذا الصيف.

وقال الدكتور بيتر تشين هونج، أستاذ الطب وخبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (UCSF)، لشبكة «ABC News» الأمريكية: «لقد شهدنا أربع زيادات متتالية في كوفيد في الصيف في السنوات الأربع الماضية».

وأضاف: «نتوقع زيادة هذا الصيف أيضًا، لكنها ربما لن تكون كبيرة وربما لن تكون عميقة مثل فصل الشتاء».

وفي الهند، تم اكتشاف حوالي 91 حالة من FLiRT حتى الآن في عدة مناطق من ولاية ماهاراشترا، ومع ذلك، لم يتم العثور على حالات خطيرة.

وجميعهم من نسل متغير متحورات كورونا، الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم منذ عدة أشهر.