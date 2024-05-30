7 نصائح مهمة عند شراء الخوخ.. ابتعد عن تناول عن هذا النوع

بين البطيخ والعنب والمانجو والخوخ، تتنوع الفاكهة الصيفية المختلفة التي يقبل عليها كثيرون نظرًا لمذاقها الشهي والمميز، وعلى الرغم من أنّ جميعها مليئة بالفوائد وتعطي الجسم إحساسا بالانتعاش إلا أن الإكثار منها ربما يشكل ضررا على الجسم، خاصة الخوخ الذي قد يسبب مضاعفات صحية لمرضى اضطراب الجهاز الهضمي والحساسية عند الإفراط في تناوله.

أضرار الإفراط في تناول الخوخ

الدكتور رامي رمزي استشاري التغذية العلاجية، شرح أنّ الخوخ من الفواكه الصيفية المفيدة لكن يجب تناوله بكمية محددة، لأنّ هضمه قد يكون عسيرًا على المعدة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات المعدية أو القرح أو القولون العصبي والانتفاخات، مؤكدا ضرورة مضغه جيدًا وتناول من ثمرتين إلى ثلاثة في اليوم، وعدم الإفراط فيه.

نصائح عند شراء الخوخ

وأوضح «رمزي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه عند شراء الخوخ يجب غسله ونقعه جيدًا، مع اتباع الإرشادات التالية: