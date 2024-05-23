5 منح مجانية من «الشباب والرياضة» للتأهيل لسوق العمل.. إليك رابط التقديم

تسعى وزارة الشباب والرياضة دائما لتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بتوفير فرص عمل مناسبة أو التدريب على حرف وأعمال جديدة يتطلبها سوق العمل، وفي هذا الإطار تقدم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «إيجيكوبت» عدداً من المنح التدريبية المجانية.

مجالات التدريب

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن المنح التدريبية تقدم في المجالات الآتية:

- كورس رعاية مسنين.

- مساعد صيدلي.

- مقدم رعاية طبية.

- كورس صيانة موبايل.

- كورس صيانة أجهزة منزلية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن التدريبات مجانية تماما وتكون متاحة صباحا ومساء، أوفلاين في القاهرة بمراكز تدريب متخصصة.

شروط الالتحاق بالتدريب

يشترط للحصول على تدريب وزارة الشباب والرياضة الآتي:

- أن يكون المتقدم للتدريب خريجا وليس طالبا.

- أن يكون السن من 18 إلى 35 سنة.

- موقف التجنيد محدد للذكور.

- الجدية والإلتزام.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ أومتوسط مناسب للكورس.

- أن يكون متفرغا وليس لديه عمل.

- هناك شروط خاصة بكل كورس.

كيفية التقديم في المنح التدريبية لوزارة الشباب

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن التقديم على المنح التدريبية من خلال هذا الرابط، مشيرة إلى أنه سوف يتم التواصل مع المتقدمين من خلال جروب واتس آب لتحديد المقابلة الشخصية.

توظيف مهارات الشباب بما يتناسب مع سوق العمل

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرصا تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، وإعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتكون قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية هذه التدريبات للشباب، ومدي حرص الوزارة علي التنوع في التدريبات التي توفرها ومتابعة تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة منها.