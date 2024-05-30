أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-5-2024 في سوق العبور.. مستقرة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-5-2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، إذ تراوح سعر الطماطم ما بين 2.5 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الخميس داخل سوق العبور لتجارة الجملة

أسعار الخضروات اليوم

- تراوح سعر الطماطم مابين 2.5 و6 جنيهات.

- سجل سعر البطاطس من 4.5 إلى 13 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الحار بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 9 و15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 12 و14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 9 إلى 14 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الجزر نحو 4 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البسلة نحو 30 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

- استقر سعر كيلو الفاصوليا عند 14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 7 إلى 11 جنيها.

- بلغ سعر الليمون نحو 40 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 و30 جنيها.

- وصل سعر كيلو الثوم بين 40 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح كيلو الخيار البلدي من 4 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و14 جنيها.