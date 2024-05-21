أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 21-5-2024

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-5-2024 حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-5-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، كما يلي.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس من 4.5 إلى 10.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكوسة من 7 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 11 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب بين 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر - أحمر - برتقالي» بين 18 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية بين 8 إلى 10 جنيهات.

الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب بين 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بلدي بين 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 20 إلى 23 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا بين 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم بين 40 إلى 60 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 5 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر بين 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 14 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون بلدي بين 16 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود بين 20 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» بين 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة بين 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة بين 11 إلى 25 جنيها.