أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-5-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-5-2024، حالة من الاستقرار، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18-5-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 5 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 5 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي من 5 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الحامي صوب من 9 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر - برتقالي» من 12 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار البلدي 6 من إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 23 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم من 35 إلى 55 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون البلدي من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

- سعر العنب المستورد الأسود من 30 إلى 50 جنيها.

- سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة من 12 إلى 26 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيها.