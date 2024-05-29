أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29 -5-2024 في سوق العبور

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا داخل سوق العبور لتجارة الجملة، صباح اليوم الأربعاء 29 -5-2024، إذ تراوح سعر الطماطم ما بين 2.5 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي ما بين 14 و28 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29 -5-2024 داخل سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

- تراوح سعر البطيخ مابين 20 و120 جنيها.

- سجل سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 و35 جنيها.

- تراوح سعر المشمش السويسي من 10 لـ20 جنيها.

- تراوح سعر الكمثرى المستوردة من 75 لـ125 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 4.5 و7.5 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الموز نحو 20 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الجوافة البلدي من 20 و35 جنيها.

- استقر سعر كيلو التفاح المصري بين 14و28 جنيها.

- وصل سعر كيلو التفاح أمريكي إيطالي من 60 لـ100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخوخ نحو 30 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- تراوح سعر الطماطم مابين 2.5 و6 جنيهات.

- سجل سعر البطاطس من 4.5 إلى 13 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الحار بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 9 و15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 12 و14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 9 إلى 14 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الجزر نحو 4 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البسلة نحو 30 جنيها.

- استقر سعر كيلو الفاصوليا عند 14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 7 إلى 11 جنيها.

- بلغ سعر الليمون نحو 40 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 و30 جنيها.

- وصل سعر كيلو الثوم بين 40 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح كيلو الخيار البلدي من 4 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و14 جنيها.