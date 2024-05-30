سعر طن الحديد اليوم الخميس 30-5-2024 في مصر.. كم يسجل الآن؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الخميس 30-5-2024 في مصر بالمصانع والشركات المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، عقب التراجع الذي شهده أمس، ويتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار، أسعار الحديد بشكل يومي من أجل التعرف على مستجداته التي تتغير يوميًا.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، 40 ألفًا و154 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس، 42 ألفًا و220 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميًا اليوم

جاءت أسعار الحديد اليوم على المستوى العالمي، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، كالتالي:

- سجل متوسط سعر الحديد الخام 117 دولارًا للطن.

- سجل متوسط سعر البليت 498 دولارًا للطن.

- سجل متوسط سعر حديد التسليح 528 دولارًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت اليوم الخميس، 2222 جنيهًا للطن الواحد من الأسمنت الرمادي، «سعر بيع المستهلك».