بعد التراجع الكبير.. أسعار الحديد اليوم في المصانع وللمستهلك

أعلنت مصانع وشركات الحديد أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-5-2024، إذ بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و500 جنيه للطن في المصنع بينما بلغ نحو 38 ألفًا و900 جنيه للمستهلك محققًا قيمة تراجع بلغت 100 جنيه للطن أي مضاف عليه، قيمة هامش الربح لتجار التجزئة وتكلفة النقل.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تنشر سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر حديد عز

تراجع سعر حديد عز اليوم الأربعاء 29-5-2024، بقيمة 200 جنيه للطن إذ سجل نحو 41 ألفًا و700 جنيه، للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

- بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفا و800 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفا و300 جنيه للطن من المُستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا و650 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 41 ألفا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفا و750 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.