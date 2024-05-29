سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 29-5-2024 للمستهلك

سجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 29-5-2024، نحو 38 ألفًا و800 جنيه للمستهلك محققًا قيمة تراجع بلغت 100 جنيه للطن أي مضاف عليه، قيمة هامش الربح لتجار التجزئة وتكلفة النقل، بحسب الأسعار المعلنة من الشركات والمصانع منذ قليل مقارنة بالأسعار المعلنة أمس.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر حديد عز

تراجع سعر حديد عز اليوم الأربعاء 29-5-2024، بقيمة 200 جنيه للطن إذ سجل نحو 41 ألفًا و600 جنيه، للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

- بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفًا و700 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 41 ألفًا و5004 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و650 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و400 جنيه للطن من المُستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و550 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.