وزير التموين: لن نقترب من عدد الأفراد بالبطاقات أو وزن رغيف الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تقترب من عدد الأفراد في بطاقات التموين، أو وزن رغيف العيش أو أصحاب المخابز، بعد قرارها الأخير بتحريك سعر رغيف الخبز لـ20 قرشا، بدلا من 5 قروش.

وتابع وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة ستضيف أفراد جدد لـ منظومة التموين من الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفا أن عددهم وصل إلى 650 ألف مواطن.

وتابع: «في فترة تولي الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء، تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، لكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، لكن الدولة وجهت حاليا بدراسة متأنية لبحث كل الدعم بشكل إجمالي، سواء مباشر أو غير مباشر»، مضيفا: «لما أدي الراجل فلوسه، هيعرف يشتري احتياجاته».

كما أوضح مصيلحي، أن أي تغير في الأسعار قد يحدث لظروف خارجية، نبحث وضع منظومة لخدمة المواطن أولا وأخيرا، مضيفا: «لا يوافقني الكثير، لكن قولنا نرفع السعر بنسبة مقبولة، وفي نفس الوقت مشاركة متميزة بين المواطن والجهات لاستمرار عملية الدعم».

وأضاف وزير التموين، أن الطبقة المتوسطة قد تتأثر من خدمات الدعم، مضيفًا أن الحكومة رفعت موازنة الدولة الجديدة للعيش إلى 35 مليار جنيه.