خبير: سلامة الغذاء لا يمكن الكشف عليه بالحواس

أكد الدكتور محمود عيسى، أن سلامة الغذاء لا يمكن الكشف عليها بالحواس، منوهًا بأن أي أكل لا بد من معالجته، سواء حرارية أو بالخبز أو بالغليان، أو السلق، أو معالجة أخرى كيميائية، كالتعامل مع الفاكهة أو السلطة.

الطهي طريقة فعالة للقضاء على الميكروبات

أشار «عيسى»، خلال لقائه مع الإعلاميتين رضوى حسن وسالي شاهين، ببرنماج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الطهي من الطرق والوسائل الفعالة، في القضاء على الميكروبات المسببة للأمراض المنقولة بالأغذية، منها أعراض تسمم غذائي سريعة، التي تكون سببًا في ارتفاع درجة الحرارة والغثيان والقيئ، منوهًا بأنه من الممكن أن يتعرض المواطن للتسمم، نتيجة سوء الطهي نفسه أو سوء التداول بعد عملية الطهي، أو سوء الممارسة.

وأوضح أن سوء الممارسة في عملية الطهي، تكون من خلال تعامل الزوجة مع الغذاء وهو نيء، وهو مصدر للميكروبات، وبعد طهيه، لمس الغذاء بنفس الأيدي بعد الطهي.