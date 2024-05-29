انطلاق سلسلة ندوات عالمية لتعزيز سلامة الغذاء في مصر

شهدت القاهرة إطلاق سلسلة الندوات المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، لتعزيز سلامة الغذاء وضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين.

سلامة الغذاء مسؤولية الجميع

ونظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء هذا الحدث على هامش اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024، للتأكيد على أن سلامة الغذاء مسؤولية الجميع، تحت شعار الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.

منصة إقليمية مرجعية

وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هذا الحدث يتماشى مباشرة مع الرؤية التي جرى التعبير عنها من خلال استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023-2026، والتي تهدف إلى أن تكون الهيئة منصة إقليمية مرجعية لكل ما يتعلق بمنظومة سلامة الغذاء، اعتمادا على الأدلة والأسس العلمية في أخذ القرار وتلعب دورا رياديا في الشرق الأوسط وأفريقيا بتطوير وتنفيذ برامجها الرقابية على الغذاء.