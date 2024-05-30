بالاسم ورقم الجلوس.. الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية‏ في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عن الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية‏ محافظة الجيزة 2024، والتي تم اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح 87.05%.

الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية‏ محافظة الجيزة 2024

وتشمل خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية‏ محافظة الجيزة 2024 كما يلي.

1- فتح الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من الرابط.

2- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي سيتم تفعيلها خلال دقائق على موقع المديرية.

3- كتابة رقم جلوس الطالب.

4- عرض النتيجة.

ونوه أشرف سالومة مدير مديرية التعليم بالجيزة، بأنّ النتيجة ستكون متاحة للطلاب خلال دقائق خاصة بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس من موقع المديرية.