البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. توزيع الدرجات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء أعمال كنترول الصف الثالث الإعدادي واعتماد النتيجة، حيث من المقرر الحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من الموعد المتوقع لاعتماد النتيجة في 10 يونيه المقبل، عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه من المقرر انتهاء أعمال الكنترول اعتبارا من 10 يونيه المقبل وإتاحة النتيجة للطلاب وأولياء الأمور عبر البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب رفع النتيجة على الموقع الرسمي للمديرية التربية والتعليم من خلال الرابط من هنا

البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر الحصول على الدرجات بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الخطوات التالية :

الدخول على رابط المديرية من هنا

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص به

- الضغط على استعلام

توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» إلى أنه يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية والمجموع الكلي، حيث يتم تقسيم الدرجات على كل مادة ليكون إجمالي المجموع على مواد الترم الأول 140 درجة، ويتم إدماج درجات الترم الأول مع درجات آخر العام للوصول إلى المجموع الكلي للطالب، وهي 280 درجة، حيث إن الدرجات مٌوزعة على المواد كالتالي:

- اللغة العربية 80 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 60 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.