بمشاركة 40 عارضة أزياء.. اختتام فعاليات «توب موديلز» بالعين السخنة

تقام اليوم الجمعة، فعاليات حفل ختام المسابقة الدولية «توب موديلز» 2024، بمدينة العين السخنة، لاختيار أفضل عارضة أزياء حول العالم، بمشاركة 40 عارضة أزياء من مختلف القارات، بهدف تنشيط السياحة والترويج لمدن محافظة البحر الأحمر الخلابة.

أفضل عارضة أزياء في العالم

وأشارت حبيبة الشاعر رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حفل الختام سيقام مساء اليوم الجمعة، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى على شواطئ العين السخنة، حيث تتنافس أفضل 40 عارضة أزياء من 38 دولة في العالم على لقب الملكة الأفضل في العالم، لإعلان الفائزة باللقب وتوزيع جوائز المسابقة.

مسابقة توب موديلز في الغردقة

من جانبه، كشف سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنادق المستضيفة للمسابقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة استضافت فعاليات المسابقة في نسختها السادسة بعد منافسة قوية مع عدة دول، بينما يقام حفل الختام اليوم في العين السخنة.

فعاليات مسابقة توب موديلز

وأوضح أن فعاليات المسابقة استمرت على مدار حوالي أسبوعين، وشملت برامج سياحية وفقرات فنية موسيقية ومسابقة المواهب، ومسابقات ثقافية وأجمل فستان، كما قدمت العارضات عرضا بالزي الفرعوني ضمن فعاليات المسابقة بهدف تنشيط السياحة في أكبر دعاية وترويج سياحي للمدن السياحية المصرية.

ولفت إلى أنه سيعلن اليوم اسم «الملكة» في حفل ختام على شواطئ العين السخنة، بحضور لجنة التحكيم و وكالات الأنباء العالمية وعدد من القنوات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعالمية.