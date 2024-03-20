وضع حجر أساس مصنع زجاج ومحطة طاقة شمسية في السخنة باستثمارات 175 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، تدشين حجر أساس مصنع متخصص في إنتاج الزجاج بالمنطقة الصناعية في السخنة تابع لشركة سان جوبان الفرنسية، حيث يُقام المصنع على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى قيمة 175 مليون يورو، كما أنه تم تدشين محطة لإنتاج الطاقة الشمسية داخل المشروع، والتي من شأنها أن تستهدف إنتاج 10 ميجا وات من الكهرباء، كما أن المحطة تستهدف خفض حوالي 6000 طن من الانبعاثات الكربونية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس للمشروع «إيريك شوفالييه»، سفير فرنسا في القاهرة، بالإضافة إلى هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان لمجموعة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية داخل الهيئة.

وأعرب وليد جمال الدين أثناء كلمته عن سعادته البالغة بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الجديد مع تلك الشركة، وهي التي مثلت شراكة فاعلة بين كل من المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الفرنسية منذ إنشاء تلك الشركة وحتى اليوم.

الحاجة الضرورية لمشروع إنتاج الزجاج

وأكد «وليد» على الحاجة الضرورية لمشروع إنتاج الزجاج، وهو أحد الصناعات المكملة الضرورية تأتي في إطار خطط الدولة المصرية من أجل توطين صناعات السيارات داخل منطقة شرق بورسعيد، وأشار «وليد» إلى أن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع الاستثمارات الفرنسية بشأن إنتاج الوقود الأخضر إلى جانب، مجال اللوجستيات بالإضافة إلى عدة صناعات أخرى، وهو ما يؤكد على عمق العلاقات والأهداف الاقتصادية المشتركة بين الطرفين.

وأوضح رئيس الهيئة أن البنية التحتية القوية مع تطوير الموانئ، إلى جانب العمالة الفنية المدربة وتوافر مصادر الطاقة، يمثل حوافز استثمارية تدعم الاستثمار بشكل كبير، كما ثمن «وليد» عمل المصنع على تصدير نسبة 60% من الإنتاج وهو ما يتفق مع مختلف أهداف الدولة المصرية بشأن دعم الصادرات والوصول إلى صادرات 100 مليار دولار.

شركة سان جوبان الفرنسية لديها بالفعل مصنع متخصص في إنتاج الزجاج

ويُشار إلى أن شركة سان جوبان الفرنسية لديها بالفعل مصنع متخصص في إنتاج الزجاج يقع على مساحة تصل إلى 190 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المرايا يقع على مساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.