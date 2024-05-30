مراجعة ليلة الامتحان علم الاجتماع للثانوية العامة.. اعرف كيفية توزيع الدرجات

بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2024، وبدأ العديد من الطلاب البحث عن المراجعات النهائية والملخصات استعدادا للامتحانات، وبينها مادة علم النفس والاجتماع، وهي من المواد التي تحتاج إلى بذل جهد كبير من الطلبة نظرا لكثرة تعريفاتها.

وكشف أحمد سالم معلم المواد الفلسفية لطلاب الثانوية العامة، عن توزيع درجات مادة علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي وفق المنشور الصادر عن وزارة التربية والتعليم، موضحا أنّ توزيع درجات مادة علم الاجتماع تأتي بنفس توزيعها ي العام الماضي، كما يلي.

مراجة ليلة الامتحان علم الاجتماع للثانوية العامة

وتأتي مراجعة ليلة الامتحان للثانوية العامة لمادة علم الاجتماع، كما يلي:

مراجعة ليلة الامتحان علم الاجتماع الوحدة الأولى

- مراجعة ليلة الامتحان علم الاجتماع الوحدة الثانية

- مراجعة ليلة الامتحان علم الاجتماع الوحدة الثالثة

توزيع درجات امتحان علم الاجتماع للثانوية العامة

- الوحدة الأولى (تنقسم إلى 4 فصول)، الفصل الأول: النظرية الأجتماعية بناؤها ووظائفها (سؤال بدرجتين).

- الفصل الثاني: التفاعل الاجتماعي والعلاقات الأجتماعية (سؤالان بدرجة + سؤال بدرجتين) 4 درجات.

- الفصل الثالث: العمليات الاجتماعية (سؤال بدرجة + سؤالان بدرجتين) 5 درجات.

- الفصل الرابع: الوحدة الأولى الظاهرة الاجتماعية: (سؤال بدرجة)، الوحدة الثانية (تنقسم الى 4 فصول) الأول له علاقة بعلم الاجتماع بالعلوم الأخرى (سؤال بدرجتين) الفصل الثاني الثقافة من منظور علم الاجتماع (سؤال بدرجة _ سؤال مقالي) 3 درجات، الفصل الثالث ثقافة العمل التطوعي (3 أسئلة بدرجة لكل سؤال) 3 درجات، الفصل الرابع، ثقافة العمل الحر (3 أسئلة في درجة لكل سؤال) 3 درجات.