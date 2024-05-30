تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. إدارة الهرم الأولى في نسب النجاح

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بالجيزة

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، 87.05%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97%، كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29%، ولمدارس المكفوفين 100%.

ترتيب الإدارات في نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92,27 % وإدارات الشيخ زايد 91,98% والوراق 91,17 % والدقي 90,87% والعجوزة 90,69% وشمال الجيزة 89,60% والعمرانية 88,97% والصف 88,46%، و6 أكتوبر 88,37%.

وحصلت إدارة جنوب الجيزة على نسب نجاح 88,03% ومنشأة القناطر 87.75%، والبدرشين 87,29%، وأطفيح 86,62%، وحدائق أكتوبر 86,49%، والعياط 86,32%، وكرداسة 85,53%، وبولاق الدكرور 82,27%، وأبو النمرس 80,78%، وأوسيم 80,55%، والحوامدية 78,42%، والواحات البحرية 76,30%.