وظائف بـ«التربية والتعليم» بالجيزة.. الشروط والتخصصات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 بمديرية التربية والتعليم بالجيزة لضخ دماء جديدة للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية، ولرفع كفاءة التنمية البشرية والإدارية بالمديرية.

التعيين على مراحل

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في البيان، أن الإعلان رقم (1) لسنة 2022، سيتم على مراحل اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 6 من شهر يونيو الجاري 2022 كالآتي..

*المرحلة الأولى

وظائف التعليم الفني: مدير عام تعليم فني - مدير إدارة تعليم فني بالمديرية - مدير تعليم فني بالإدارت التعليمية - مدير مدرسة تعليم فني - وظائف التوجيه الفني وتشمل (موجه عام علمي تخصص، موجه أول علمي تخصص، موجه علمي تخصص).

الشروط العامة

-أن يكون المتقدم على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى جهة أخرى التقدم أيضًا.

-أن يكون من العاملين التابعين للتعليم الفني بصفة أصلية.

-أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي، أو دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون حاصلًا على تقرير الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم بمرتبة كُفء.

-ألا يكون مُحالًا للمحاكمة التأديبية، أو وُقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام.

-أن يكون حاصلًا على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول (حتى تاريخ التقدم).

-الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشح واعتمادها من جهة العمل الأصلية.

-الإسهامات والإنجازات في مجال الوظيفة الحالية، والمُقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

*الشروط الخاصة بكل وظيفة

*أولًا:(مدير عام التعليم الفني بديوان عام المديرية).

يشترط للمرشح لهذه الوظيفة أن يكون حاصلًا على الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل أو قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ولديه القدرة على القيادة، ويتمتع بالسيرة الحسنة والمبادئ الأخلاقية ويمتلك القدرة على حل المشكلات وخلق بيئة عملية جيدة ومن ذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في الوظيفة المرشح لها.

*ثانيًا:(مدير إدارة تعليم فني بديوان المديرية).

ويشترط للمرشح لهذه الوظيفة أن يكون حاصلًا على الدرجة الأولى (معلم أول أ) من مجموعة الوظائف التخصصية بأقدمية عامين على الأقل، ولديه القدرة على القيادة، ويتمتع بالسيرة الحسنة والمبادئ الأخلاقية، ويمتلك القدرة على حل المشكلات وخلق بيئة عملية جيدة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في الوظيفة المرشح لها.

*ثالثًا:(مدير تعليم فني بالإدارات التعليمية).

أن يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة معلم أول(أ) من مجموعة الوظائف التخصصية بأقدمية سنتين على الأقل حتى تاريخ الإعلان، وأن يكون حاصلًا على شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية (وظيفة مدير ووكيل) من الأكاديمية المهنية للمعلمين وتكون سارية حتى تاريخ الإعلان، وأن يكون لديه الخبرة في العمل بمدارس التعليم الفني.

*رابعًا:(مدير مدرسة فنية ثلاث سنوات وخمس سنوات).

أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل، أن يكون حاصلًا على شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وتكون سارية حتى تاريخ الإعلان، أن يكون لديه الخبرة في العمل بمدارس التعليم الفني.

خامسًا:(موجه عام علمي/ تخصص)

ويشترط في المرشح لهذه الوظيفة أن يكون حاصلًا على درجة كبير معلمين ومن ذوي الخبرة والكفاءة والجدارة العملية في الوظيفة المرشح لها.

سادسًا:(موجه أول علمي/ تخصص)

ويشترط في المرشح لهذه الوظيفة أن يكون حاصلًا على درجة خبير ومن ذوي الخبرة والكفاءة والجدارة العملية في الوظيفة المرشح لها.

سابعًا:(موجه علمي/ تخصص)

ويشترط في المرشح لهذه الوظيفة أن يكون حاصلًا على درجة معلم أول (أ) ومن ذوي الخبرة والكفاءة والجدارة العملية في الوظيفة المرشح لها.

المستندات المطلوب تقديمها في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ الإعلان وهي:

استمارة الترشيح للوظيفة على النموذج المُعد من المديرية وبها التدرج الوظيفي معتمدة من جهة العمل، مدعمة بقرارات معتمدة لكل وظيفة + صورة شخصية للمتقدم.

صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة حديثة، وصحيفة أحوال ورقية أخرى من واقع ملف المتقدم.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي + شهادة التأهيل التربوي، أو دبلومة عامة تربوي معتمدة.

صورة طبق الأصل من قرار استلام العمل للوظيفة الحالية.

شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها ولابد أن تكون (سارية).

صورة معتمدة من آخر تقريرين أداء للعامين السابقين للتقدم.

إفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وعدم وجود جزاءات.

صورة معتمدة من آخر تقريرين أداء للعامين السابقين للتقدم.

إقرار بصحة البيانات المقدمة من المرشح.

تاسعًا:(مستندات إضافية).

إسهامات وإنجازات المتقدم في وظيفته الحالية.

مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لها.

تقديم ما يفيد إجادة الحاسب الآلي - اللغات الأجنبية).

صور من الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم.

تقديم ما يفيد الحصول على (دبلومة - ماجستير - دكتوراه) معتمدة من إحدى الجامعات المصرية.

صور من الشهادات التقديرية للمتقدم (بالإضافة إلى ما ورد بالشروط العامة).

وعلى من يرغب في التقدم لهذه الوظائف التقدم خلال 10 أيام من تاريخ صدور الإعلان إلى إدارة التنسيق بالتعليم الفني بديوان عام المديرية، وتقدم الطلبات من نسختين إحداهما ورقية مرتبة بترتيب المستندات المطلوبة، والأخرى إلكترونية (pdf) على اسطوانة مدمجة.

وسوف يتم تحديد موعد المقابلات الشخصية لكل وظيفة لاحقًا.