خط ساخن للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2024.. اتصل الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أرقام تليفونات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، إذ خصّصت المديرية، خطًا ساخنًا ورقم تليفونٍ أرضي للحصول على النتيجة.

ويستطيع الطالب أو ولي أمره الحصول على النتيجة كما يلي:

- الاتصال من أي هاتفٍ محمول على الرقم التالي 5960.

- الاتصال من أي خطٍ أرضي على الرقم 09000160.

وتشمل خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية‏ محافظة الجيزة 2024 كما يلي:

1- فتح رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

2- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي سيتم تفعيلها خلال دقائق على موقع المديرية.

3- كتابة رقم جلوس الطالب.

4- عرض النتيجة.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

وأكد أشرف سالومة، مدير مديرية التعليم بالجيزة، أنّ النتيجة ستكون متاحة للطلاب خلال دقائق خصوصًا بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.