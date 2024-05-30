النائب أيمن محسب: المنتدى الصيني - العربي خطوة في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المنتدى الصيني - العربي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه يعد خطوة في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، لافتا إلى وجود قائمة مطولة من التحديات التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين الدول العالمية.

المنتدى الصيني العربي خطوة مهمة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة

وأكد محسب، أن إقامة المنتدى الصيني – العربي تتزامن مع مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين في إطار حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، التي تم تتويجها بمبادرة «الحزام والطريق».

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الصيني – العربي

وأضاف أن الرسائل التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تضمنت دعوة كافة أطراف المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبا بالإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.