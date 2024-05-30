أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024.. 721 طالبا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وذلك بعد أنّ اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رسميًا نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن 721 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للعام الدراسي الحالي، كالتالي:

- عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية 2024.. 721 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بمدارس الخاص العربي.. 174 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية.. 280 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية لغات.. 97 طالبا وطالبة.

أوائل الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2024

وجاءت أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2024 كالتالي: