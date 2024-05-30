في يومه العالمي.. «الدواء» تكشف أعراض مرض التصلب المتعدد

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا في اليوم العالمي للتصلب المتعدد، أوضحت فيه أنّ المرض يهاجم الجهاز المناعي والمواد الدهنية التي تغطي الألياف العصبية في المخ والنخاع الشوكي، ما يتسبب في مشاكل في الاتصال بين المخ وبقية الجسم، وقد يتسبب المرض في تلف أو تدهور دائم في الألياف العصبية، وقد يتسبب في إعاقة المخ والنخاع الشوكي.​​

أعراض التصلب المتعدد

واستعرضت هيئة الدواء أعراض التصلب المتعدد، كما يلي.

- صعوبة في التفكير بوضوح

- صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن

- مشاكل في الرؤية

- الشعور بالإجهاد الشديد

- مشاكل في الوظائف الجنسية أو التبول

- الاكتئاب

اليوم العالمي للتصلب المتعدد

وأوضحت هيئة الدواء أنّ إصابة النساء بالتصلب المتعدد لا تؤثر على الحمل، سواء في سير المرض أو تقدمه على المدى البعيد، حيث يمكن للنساء المصابات اللاتي يرغبن في الحمل، أن يتم ذلك بإشراف ومتابعة طبيب الأعصاب وطبيب النساء والولادة.