رئيس جامعة أسيوط يدعو لتعزيز التعاون مع المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة

دعا الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعه أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إلى فتح مسارات جديده للتعاون بين الجامعة والمحافظة؛ لتحقيق تنميه مستدامة في المحافظة، وتحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيه التي تتبناها الدولة المصريه إلى واقع ملموس.

دور الجامعة البحثي والأكاديمي في خدمة المجتمع

وأشار خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط في مقر ديوان عام محافظة أسيوط، إلى دور الجامعة الأكاديمى والعملي والبحثي في خدمة المجمتع، ضمن المسؤولية المجتمعية للجامعة، حيث تعد الجامعة بيت خبرة، ومرجع مهم لكافة القضايا المجتمعية وذلك بما تضمه من كفاءات علمية تعمل جاهدة على تقديم النفع للمجتمع.

وأكد حرص الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز رصد؛ على تفعيل دور المركز في خدمة القضايا الاجتماعية والمجتمعية التى تخص المرأة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال، والشباب من خلال مشاركته على الصعيدين العلمى والعملي.

مشروعات تنموية لخدمة المجتمع

وأشاد بما تشهده محافظة أسيوط من مشروعات تنموية وخدمية لخدمة أهالينا، بداية من تنفيذ مشروعات حياة كريمة وخدمة المواطنين داخل أسيوط، وتنفيذ المبادرات الرئاسية، والتي تهتم بتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي وإحداث تنمية شاملة، والتى تعتبر إضافه قوية للانجازات اللي تتحقق على أرض مصر، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.