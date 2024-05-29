لجنة تنسيقية لرفع جودة المياه في أسيوط والوادي الجديد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعها الدوري للجنة التنسيقية المعنية برفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط؛ بحضور المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، استقبال الشرقاوي ممثلى الجهات المعنية المشكلة للجنة التنسيقية من بينهم الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومسؤولي هيئة الطب الوقائي بأسيوط، ومسؤولي وزارة الموارد المائية والري بأسيوط، ومسؤولي شرطة المسطحات المائية بأسيوط، ومسؤولي إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وممثلي لإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، وبحضورالكيميائي إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بشركة مياه أسيوط.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الاجتماع ناقش نتائج العينات المشتركة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشئون الصحية بأسيوط؛ للاطمئنان على جودة مياه الشرب بالمحافظة، بالإضافة إلى أهم الإجراءات المطلوبة لاستكمال التراخيص اللازمة لمآخذ محطات مياه الشرب.

وعقب الاجتماع، جرى تنفيذ ورشة عمل لإعداد خطة سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة شطب، وذلك بحضور محمود عبد الرحمن، علاء سالم بالإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باعتبار أن شهادة الاعتماد أصبحت ضرورة قصوى للحفاظ على صحة المجتمع، ومتابعة المخاطر المجتمعية، وأنه يتم تنفيذ خطط للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.

إعداد خطة سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي

واختتمت الورشة بعرض توضيحي للخطوات التنفيذية لإعداد خطة سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة شطب بمركز أسيوط، والتي تخدم 7 قرى على نطاق مركز أسيوط.