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عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس بالمنتدى «العربي - الصيني» رسالة سلام للعالم

كتب:

محمد أباظة
12:57 م | الخميس 30 مايو 2024
النائب وليد فرعون

النائب وليد فرعون

قال النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى التعاون «العربي - الصيني» تاريخية وقوية كعادتها ونابعة من قوة وعظمة ورسوخ الدولة المصرية.

وأضاف «فتحي»، في بيان له، أنّ الرئيس السيسي تحدّث بلسان موقف مصر الراسخ والداعم والمتأصل تجاه القضية الفلسطينية والرافض لأي محاولة من شأنها تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

منتدى التعاون العربي - الصيني

وأكد أن الكلمة تحمل في مجملها رسالة سلام وأمن واستقرار لشعوب العالم ونبذ الحروب والصراعات، ودعوة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من الكيان الصهيوني المحتل.

أمن مصر واستقرارها خط أحمر

وأشار فتحي إلى أنّ الكلمة رسالة صريحة بأنّ أمن مصر واستقرارها خط أحمر، ودعوة لأهمية إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يقوم على التعاون البناء الناجح والمشترك في مواجهة التحديات العالمية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.