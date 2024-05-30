«حماة الوطن» ينظم ندوة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية

نظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، ندوات تثقيفية في محافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية، بعنوان «دور تاريخي ودعم بلا حدود» حول دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

دور تاريخي ودعم بلا حدود

وشهدت الندوة التي عقدها حزب حماة الوطن مؤخرا، حضورا رفيع المستوى من قيادات الحزب، منهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية.

وحضر النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، واللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب وأمين الصندوق، والدكتورة غادة البدوي، أمينة التدريب والتثقيف، والدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والمهندس كريم إمام، أمين الشباب، ومحمد الحداد، أمين العمال، والمهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية.

كما شارك في الندوة الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، والنائب فايز أبو حرب، أمين أمانة العائلات العربية والقبائل المصرية، والنائبة ميرال الهريدي، أمينة أمانة التعليم، والمهندس حازم حماة، أمين المراسم، إضافة إلى عدد من أمناء المحافظات، وقيادات الأمانات النوعية، وعدد من أعضاء حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ.