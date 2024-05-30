قيادي بـ«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس بالمنتدى «العربي الصيني» تضع العالم أمام مسؤولياته

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إنّ مصر تمثل حجر الزاوية للقضية الفلسطينية التي تكون دومًا حاضرة على رأس أجندة مشاركتها بالمحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أنّ كلمة الرئيس تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كلمة الرئيس بالمنتدى «الصيني - العربي»

وأضاف السعيد، في تصريحاتٍ له، أنّ كلمة الرئيس بمنتدى التعاون «الصيني - العربي» تدشن لمرحلة متقدمة ومتطورة من العلاقات المشتركة، وتفتح المجال أمام مزيدٍ من التعاون البنّاء في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار السعيد، إلى أنّ الرئيس السيسي يحمل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الشقيق بكل إخلاص وأمانة، وحريص على تطويع كل الجهود الدولية والإقليمية نحو تحقيق السلام الشامل والدائم وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأوضح أنّ الرئيس يضع المجتمع الدولي من جديد أمام مسؤولياته لإنهاء معاناة الفلسطينيين والتصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أنّ خطابات الرئيس المستمرة باتت تجدي نفعًا وأحدثت حراكًا دوليًا داعمًا ومؤيدًا للموقف المصري والضمير الإنساني.