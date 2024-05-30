محافظ كفر الشيخ يوجه بإنهاء تطوير السوق الحضرية الجديدة خلال 30 يوما

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال تطوير السوق الحضرية المطورة بمدينة كفر الشيخ، في إطار خطة متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية، ولتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل، مكلفاً بسرعة تنفيذ أعمال التطوير، وفق المواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التشطيبات والأعمال الفنية.

تطوير السوق الحضري الجديد بمدينة كفر الشيخ

وقال المحافظ، إنّ التطوير يأتي للاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنّ السوق الحضرية المطورة تتضمن بيع الخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية، والأسماك، واللحوم، والمنتجات المتنوعة، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضارى لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

نقل الباعة الجائلين للسوق المطورة

وجّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال 30 يوما، مع إعداد خطة لنقل الباعة الجائلين والأسواق الصغيرة العشوائية إلى السوق المطور الجديد بمحور صبري القاضي، والذي يقام علي مساحة حوالى 3 آلاف مترمربع.