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نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024

كتب:

عصام علم الدين
02:17 م | الخميس 30 مايو 2024
ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024 وتوزيعها على المدارس.

وانتهت الامتحانات يوم 18 مايو الجاري، وينتظر أولياء الأمور والطلاب ظهور النتيجة النهائية للاطمئنان على النجاح.

 

نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024 في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بنطاق المحافظة .

 

الدقة أثناء عملية التصحيح 

وأوضح «الفولي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك تعليمات للمراقبين والمعلمين بتحري الدقة أثناء تصحيح أوراق الإجابة لإعطاء جميع الطلاب والطالبات حقوقهم المشروعة في الصف الأول الثانوي، مؤكدا أنه يمكن اطلاع الطلاب على النتيجة من خلال المدرسة.

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